"Книжный Арсенал" в этом году не состоится – фестиваль перенесли на 2021 год

Соответствующее решение приняло руководство "Мистецького арсенала" в связи с распространением COVID-19.

В связи с распространением COVID-19 Мистецький арсенал не сможет провести Х Международный фестиваль «Книжный Арсенал» в этом году и переносит его на 26-30 мая 2021-го.

Об этом сообщает пресс-служба Мистецького арсенала.

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«Мы ответственно подходим к соблюдению всех своих обязательств перед партнерами, участниками, гостями и посетителями Книжного Арсенала. Наша команда вложила много времени и усилий в анализ всех рисков ближайших месяцев, и сейчас четко понятно, что в условиях неопределенности, в которых оказался мир в связи с пандемией, проведение масштабного международного события в этом году слишком рискованно. Тем более, события, которое привлекает десятки тысяч гостей, посетителей и предполагают активное общение. Поэтому мы приняли крайне непростое, но, по нашему мнению, наиболее адекватное обстоятельствам решение - перенести Х Книжный Арсенал на следующий год», - сказала директор Мистецького арсенала Олеся Островская-Лютая.

Отмечается, что в этом году с 19 мая по 10 июня состоится дистанционная профессиональная программа Книжного Арсенала, направленная на усиление экспортных возможностей украинских издателей и привлечение иностранных литературных агентов к переводу украинских книг. В онлайн-программе «Литература на экспорт» предусмотрены встречи и воркшопы с зарубежными экспертами книжного дела и украинскими издателями, серия лекций на английском языке об украинской литературе, украинском книжном рынке, грантовых программах для переводов на иностранные языки украинских книг, запланирован ряд переговоров украинских и зарубежных издателей.

Международный фестиваль «Книжный Арсенал» проходит ежегодно, начиная с 2011-го. В этом году он планировался на 20-24 мая.

Как сообщал УНИАН, из-за пандемии COVID-19 в этом году Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) впервые пройдет в онлайн-формате и перенесен на осень.