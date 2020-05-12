Одесский международный кинофестиваль из-за COVID-19 впервые пройдет в онлайн-формате

Фестиваль перенесен на осень. В рамках фестиваля планируется проведение в Одессе open-air киноперформанса на Потемкинской лестнице.

Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) из-за пандемии COVID-19 в этом году впервые пройдет в онлайн-формате и перенесен на осень.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОМКФ, из-за пандемии коронавируса и связанным с ней карантином во всем мире, фестиваль в этом году впервые пройдет онлайн.

Кроме того, изменены даты проведения 11-го ОМКФ: он будет проходить не традиционно в июле, а осенью - с 25 сентября по 3 октября.

Кроме онлайн-части, в рамках фестиваля планируется проведение в Одессе традиционного open-air киноперформанса на Потемкинской лестнице.

Как отметила президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко, из-за пандемии, которая охватила весь мир, индустрия ивентов была вынуждена быстро принимать решения относительно запланированных на 2020 год мероприятий. Один за другим переносятся или отменяются масштабные фестивали и другие международные кинособытия.

Тигипко приводит в пример наибольший кинорынок мира FILMART в Гонконге, который перенесен на август, а также – отмененный кинофестиваль в Локарно и перенесенный на следующий год кинофестиваль в Карловых Варах.

«Уже известно, что Каннский кинофестиваль, который сначала переносили на лето, также не состоится в этом году. Мы адаптируемся к новым реалиям и не хотим оставлять наших зрителей без кинособытия, которое они ожидают в течение года. Поэтому в 2020-м Одесский международный кинофестиваль впервые в своей истории пройдет в онлайн-формате», - сказала Тигипко.

По словам генерального продюсера ОМКФ Юлии Синькевич, его организаторы рассматривали различные варианты проведения фестиваля.

«Онлайн-формат является необычным не только для нас, но и для всей кинофестивальной индустрии. Мы воспринимаем это и как новый вызов, и как оптимальную пока возможность дать нашим зрителям то, чего они ждут – лучшие, самые качественные фильмы со всего мира и фестивальную атмосферность, которую они почувствуют даже через экраны», - отметила она.

По данным Синькевич, уже поступило более 1 тыс. заявок, которые сейчас изучает программный отдел ОМКФ. Она акцентирует, что в новом формате в программе кинофестиваля традиционно будут проходить все программные и внепрограммные показы, а также пройдут мастер-классы и пр.

«Кроме того, будет проходить индустриального часть кинофестиваля Film Industry Office - ожидаем, что в этом году в ней дистанционно примет участие рекордное количество представителей украинской и мировой киноиндустрии», - добавила Синькевич.

Отмечается, что в ближайшее время будет объявлен новый регламент 11 ОМКФ, обнародована информация о приобретении абонементов на онлайн-мероприятия.