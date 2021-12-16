В новогоднюю ночь в Дубае покажут новое лазерное шоу на небоскребе Burj Khalifa.

В новогоднюю ночь небоскреб Burj Khalifa покажет новое фантастическое шоу под названием "В канун чудес" (Eve of Wonder).

В частности, зрителей ждут не только праздничные салюты, но и лазерная свето-музыкальная феерия. Сопровождать шоу на небоскребе будет новый танец Дубайского фонтана, передает russianemirates. Организаторы обещают, что новое шоу будет шедевром и изменит представление публики о праздновании Нового года.

Все желающие смогут также наблюдать за новогодним шоу в прямом эфире на сайте mydubainewyear.com.

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Те, кто будут иметь возможность смотреть новогоднее шоу вживую 31 декабря в районе Downtown могут зарегистрироваться в мобильном приложении U by Emaar и получить индивидуальные QR-коды для прохода в центр Дубая.

Башня Бурдж Халифа

Башня Бурдж Халифа является сверхвысотным небоскребом высотой 828 м в Дубае (ОАЭ), самое высокое и самое многоэтажное здание в мире. Ее открыли 4 января 2010 года.

Здание славится своими традиционными новогодними шоу, которые из года в год становятся все ярче и масштабнее. Например, лазерное шоу Light Up в новогоднюю ночь 2018 года установило мировой рекорд Гиннесса, как "крупнейшее световое и музыкальное шоу на отдельно стоящем здании". Также это была высочайшая световая инсталляция в мире и высочайшая лазерная инсталляция в мире - 828 мм.

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Автор: Ирина Погорелая