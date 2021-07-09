Причина - ремонтные работы.

Международный аэропорт “Борисполь" сообщил о временных изменениях в организации дорожного движения на подъезде к аэропорту с 9 по 14 июля в связи с ремонтными работами.

"Временно изменена организация дорожного движения на подъезде к аэропорту «Борисполь». Изменения связаны с капитальным ремонтом автомобильной дороги М–03 Киев–Харьков–Довжанский, подъездная дорога к аэропорту. Ремонтные работы продлятся с 9 по 14 июля”, - сообщается на странице аэропорта в соцсети Facebook.

Отмечается, что на период проведения ремонтных работ движение транспорта в направлении аэропорта «Борисполь» будет осуществляться через путепровод по встречной полосе.

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Напомним, в июне Государственное агентство автомобильных дорог Украины начало ремонт 17 километров дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский, которые соединяют Киев и международный аэропорт «Борисполь».

Завершить работы "Укравтодор" планирует через два месяца - в августе этого года.

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Автор: Денис Прядко