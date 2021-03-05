Всем пассажирам автобуса отказали во въезде.

Польские пограничники не пропустили в Польшу автобус из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское издание Lublin112.

Как выяснилось, один из пассажиров рассказал о своем положительном результате теста на COVID-19.

Читайте такжеУкраина обновила список стран "зеленой" и "красной" зон: пассажирам из Беларуси, Великобритании и Португалии уже не нужна самоизоляцияВ среду в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" на регистрацию пришел гражданин Украины, который сообщил, что тест подтвердил у него COVID-19. Мужчина сказал, что чувствует себя хорошо и у него нет симптомов.

После этого весь автобус с 26 пассажирами (25 граждан Украины и один гражданин Молдовы), на котором ехал украинец, изолировали в место, где пассажиры не могли контактировать с другими путешественниками, пересекающими границу.

В конце концов, всем пассажирам автобуса отказали во въезде в Польшу из-за того, что они могут представлять угрозу для здоровья населения. Людей вернули на территорию Украины.

Какие условия въезда в Польшу сейчас

На польской границе, которая одновременно является внешней границей Европейского Союза, действуют ограничения, связанные с предотвращением распространения COVID-19.

В частности, ограничение на въезд иностранцев в Польшу и обязанность отбыть карантин после пересечения границы.

Чтобы обойти карантин, на границе следует предоставить информацию об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 48 часов до въезда в Польшу.

В конце февраля стало известно, что Польша рассматривает возможность введения требования обязательного отрицательного теста на коронавирус для въезда в страну.

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Автор: УНИАН