Самолеты перегружены: пассажиров все чаще просят сдавать ручную кладь в багаж

При этом авиакомпании не несут ответственность за сохранность находящихся в багаже вещей.

В связи с перегруженностью и нехваткой мест в салонах самолетов пассажиров могут попросить сдать ручную кладь в багаж, в результате чего их вещи становятся «легкой добычей» для воров.

Читайте такжеВ странах ЕС предлагают ввести общий налог на авиабилетыОб этом передает Lenta.ru.

Отмечается, что после того, как авиакомпании начали взимать плату за провоз багажа, их клиенты стремятся максимально использовать нормы для провоза ручной клади. В итоге самолеты переполнены больше, чем когда-либо. И на многих рейсах на багажных полках просто не хватает места.

Нередко складывается ситуация, когда у пассажира забирают сумку, рюкзак или чемодан, соответствующие всем требованиям для провоза внутри лайнера, непосредственно перед посадкой на борт – когда уже пройдены процедуры регистрации и досмотра. В свою очередь авиакомпании не несут ответственность за сохранность находящихся в багаже вещей, редко предлагают клиентам хотя бы переупаковать его и не предупреждают о возможных рисках, например, в случаях кражи ценностей.

Пассажирам советуют не оставлять фотоаппараты, ноутбуки, документы или деньги в сумке, которую отправят в багажное отделение.

Как ранее сообщал УНИАН, туристка притворилась беременной, чтобы сэкономить на багаже.