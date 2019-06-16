В аэропорту Львова почти на сутки задерживаются вылеты в Египет

Также задерживаются рейсы в обратном направлении.

В международном аэропорту "Львов" сообщили о задержке рейсов авиакомпании "Буковина Эйрлайнз" в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

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Соответствующее сообщение разместила пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

Отмечается, что также задерживаются рейсы в обратном направлении.

«Рейс BKV2093 задерживается с вылетом в Хургаду до 18:00 16 июня. Ранее он был запланирован на 2 часа ночи 15 июня. В то же время прилет из Хургады рейсом BKV2094 задерживается до 2:50 17 июня, хотя рейс был запланирован на 11 часов 15 июня», - говорится в сообщении.

Подобная ситуация и с рейсом BKV2079 Львов-Шарм-эль-Шейх. Он задерживается с вылетом до 13:40 16 июня (планировался на 4:00 16 июня), поскольку будет выполняться бортом, который прибудет рейсом BKV2080 из Шарм-эль-Шейха в 12:50.

Как известно, ранее правительство Украины обязало туроператоров за 8 и за 2 часа до запланированного времени отправления рейса проверять информацию о времени его отправления и в случае задержки более чем на 4 часа размещать информацию об этом на своем сайте.