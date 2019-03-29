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В украинских поездах появятся ремни безопасности для пассажиров на верхних полках

15:45, 29 марта 2019
Новости туризма
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УЗ закупит ремни безопасности / фото УНИАН

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Об этом компания сообщила в Twitter.

"Ремни безопасности. Выдаются на верхние полки, не оборудованные дугами.

Обращайтесь к проводнику или начальнику поезда.

В 2019 планируем приобрести 3000 единиц", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 января 2019 года в пассажирском поезде сообщением "Херсон - Львов" под пассажиром, который пытался занять свое верхнее место, сломалась полка. 8 января в этом же поезде также произошел обрыв креплений верхней полки.

22 декабря 2018 года в поезде «Киев-Рахов» женщина получила тяжелые травмы из-за падения на нее верхней полки с пассажиркой.

Тогда заместитель директора департамента пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр Красноштан ответил, что полка якобы была исправной, а инцидент мог произойти «из-за неосторожности пассажира».

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Теги: #поезд#Укрзализныця