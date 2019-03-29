В украинских поездах появятся ремни безопасности для пассажиров на верхних полках
Акционерная компания "Укрзализныця" в 2019 году собирается купить 3000 ремней безопасности для пассажиров.
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Об этом компания сообщила в Twitter.
"Ремни безопасности. Выдаются на верхние полки, не оборудованные дугами.
Обращайтесь к проводнику или начальнику поезда.
В 2019 планируем приобрести 3000 единиц", - говорится в сообщении.
Ремені безпеки😉❤️— Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) 29 березня 2019 р.
Видаються на верхню полицю, не обладнану дугами.
❗Звертайтесь до провідника чи начальника поїзда.
У 2019 плануємо придбати 3000 одиниць.
Капелюха можна не знімати👒 pic.twitter.com/7z98CEK4CR
Как сообщал УНИАН, 20 января 2019 года в пассажирском поезде сообщением "Херсон - Львов" под пассажиром, который пытался занять свое верхнее место, сломалась полка. 8 января в этом же поезде также произошел обрыв креплений верхней полки.
22 декабря 2018 года в поезде «Киев-Рахов» женщина получила тяжелые травмы из-за падения на нее верхней полки с пассажиркой.
Тогда заместитель директора департамента пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр Красноштан ответил, что полка якобы была исправной, а инцидент мог произойти «из-за неосторожности пассажира».