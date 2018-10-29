В Днепре день автомобилиста отметили пробегом ретро-машин (фото, видео)

Несколько десятков автомобилей проехались по центру города.

Несколько десятков авто проехались по центру города, чтобы продемонстрировать красоту и мощь транспорта, которому не менее сорока лет. Именно таким было условие участия.

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Как говорится в сюжете ТСН, большинство этих ретро-машин используют на праздники, для съемок или просто необычных впечатлений. Впрочем, некоторые сторонники старых тачек признаются, что не обменяли бы любимца ни на один современный автомобиль.

Как рассказали организаторы, они «бросили клич» в социальных сетях и сразу получили фидбек от многих владельцев ретро- «ласточек». Но участие могли принимать не только владельцы раритетных авто, но и обычные автомобилисты, которые хотели поддержать событие.