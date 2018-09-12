В Берлине строят христианскую церковь, синагогу и мечеть под одной крышей (видео)
13:45, 12 сентября 2018Новости туризма
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Завершить строительство мультикультурного проекта под названием House of One планируют в 2019 году.
В Берлине построят христианскую церковь, синагогу и мечеть под одной крышей
В столице Германии Берлине строят христианскую церковь, синагогу и мечеть под одной крышейя. Проект получил название House of One.
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Как говорится в сюжете ТСН, главным залом станет гостиная, где представители разных религий будут встречаться и знакомиться.
А пока храм не возведен, пасторы уже проводят совместные молитвы. Например, вчера здесь почтили жертв теракта 11 сентября в США.
Проект церкви учредили в 2011 году, а завершить строительство планируют в 2019 году.
Отметим, немецкая столица известна своей мультикультурностью, ведь сюда съезжаются жить не только люди со всей Германии, но и со всего мира.
Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2018 года первый "украинский" рейс Ryanair улетел из Киева в Берлин.
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