Окно в мир: через какие аэропорты украинцам сейчас удобнее всего летать

Возобновление пассажирского авиасообщения в Украине до сих пор остается в очень далекой перспективе, однако все больше украинцев нуждаются в удобном и быстром сообщении с внешним миром. УНИАН.Туризм выяснил, через какие аэропорты в соседних с Украиной европейских государствах украинцам удобнее всего летать, да еще чтобы бюджетно.

Пока украинские аэропорты остаются закрытыми для гражданской авиации с начала полномасштабного российского вторжения, дорога для украинцев за границу или домой уже перестала быть борьбой "не на жизнь, а на смерть". Эвакуационные потоки уже нормализовались, к тому же жители Украины стали чаще ездить в другие страны по работе, с волонтерскими миссиями, посетить родных или даже на отдых. И снова стал актуальным вопрос более комфортных и быстрых поездок.

Так, до сих пор наиболее удобным способом попасть за границу для украинцев, по нашему мнению, остается железнодорожное сообщение, но оно все же больше подходит, если вы не планируете ехать далеко. Для более дальних поездок, конечно, на помощь придут аэропорты в соседних странах –поскольку украинцы могут уже более тщательно планировать дорогу, им нет нужды трое суток тащиться на автобусе до конечного пункта назначения.

УНИАН.Туризм выяснил, через какие аэропорты в соседних с Украиной европейских государствах украинцам удобнее всего летать, да еще чтобы бюджетно.

Украинцы сейчас могут "держать связь с миром" через аэропорты пяти соседних стран.

Польша

Сейчас украинско-польская граница является самым удобным вариантом попасть из Украины в Европу – именно в эту страну курсирует наибольшее количество поездов и автобусов из многих точек нашей страны. По нашему мнению, самым удобным вариантом является путешествие поездом через Перемышль – подробнее вы можете прочитать в нашем отдельном материале.

В самом Перемышле аэропорта нет, однако от него можно довольно легко и быстро добраться до Кракова – одного из крупнейших аэропортов страны, имеющего очень большую сеть авиарейсов. Да и сам Краков является очень красивым городом, поэтому, если позволяет время и возможности, можно еще и прогуляться там – вот несколько подсказок, что посмотреть в Кракове.

Всего через Международный аэропорт имени Яна Павла II Краков-Балицы (Krakow John Paul II International Airport) летают более двух десятков авиакомпаний, что покрывают большинство популярных направлений внутри Европы, но также есть рейсы до Израиля, ОАЭ, Турции, США (Чикаго), Марокко и Иордании.

Среди прочих через аэропорт Кракова летают лоукостеры Wizz Air и Ryanair. В частности, Wizz Air предлагает рейсы в Болгарию, Грецию, Грузию, Данию, Израиль, Исландию, Испанию, Италию, Кипр, Нидерланды, Норвегию, ОАЭ, Соединенное Королевство, Францию, Хорватию и Швецию. Самолетами Ryanair из Кракова можно долететь в Австрию, Бельгию, Болгарию, Грецию, Данию, Израиль, Ирландию, Испанию, Италию, Иорданию, Кипр, Латвию, Мальту, Марокко, Нидерланды, Германию, Норвегию, Соединенное Королевство, Польшу, Португалию, Венгрию, Францию, Хорватию, Чехию, Черногорию и Швецию.

Впрочем, если говорить о ближайшем к Украине польском аэропорту, то это Ряшев (Жешув), где расположен Международный аэропорт Ряшев-Ясенка (Rzeszów–Jasionka Airport). Впрочем, поскольку он лишь седьмой в стране по пассажиропотоку, предложение рейсов здесь значительно ниже – менее десятка авиакомпаний, большинство из которых выполняют сезонные рейсы.

Тем не менее, через аэропорт по несколько рейсов выполняют бюджетные авиакомпании Wizz Air (Болгария, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство) и Ryanair (Ирландия, Соединенное Королевство). Таким образом, этот аэропорт будет удобным для тех, кто направляется в Великобританию, в том числе чтобы сделать там пересадку, к примеру, в США или Канаду.

Также довольно близко к границе расположен аэропорт Люблина (Port Lotniczy Lublin), впрочем, здесь рейсов еще меньше. Тем не менее, здесь присутствуют лоукостеры Wizz Air (Болгария, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство, Хорватия) и Ryanair (Ирландия, Соединенное Королевство, Польша).

Если вам нужен более широкий выбор авиарейсов, то стоит обратить внимание на Варшаву, куда из Украины можно доехать прямым поездом. Здесь целых два аэропорта, включая крупнейший в стране Аэропорт имени Фредерика Шопена (Lotnisko Chopina w Warszawie), который, в том числе, является хабом для авиакомпаний LOT Polish Airlines и Wizz Air (Албания, Бельгия, Болгария, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Иордания, Кипр, Мальта, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Объединенное Королевство, Португалия, Венгрия, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария и Швеции). Всего через этот аэропорт летают почти четыре десятка авиакомпаний. Среди прочего, они покрывают рейсы в Катар, Китай, ОАЭ, Тунис и Турцию.

Второй аэропорт польской столицы Варшава-Модлин (Port Lotniczy Warszawa/Modlin) расположен дальше от окраин города и фактически является базой ирландского лоукостера Ryanair (Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Иордания, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство, Польша, Португалия, Словакия, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция). Кроме него, отсюда есть еще несколько чартерных рейсов польского авиаперевозчика Enter Air и рейс Air Moldova в Кишинев.

Поскольку в Варшаве два аэропорта, то стоит очень внимательно планировать рейсы с пересадками – чтобы не пришлось бегать между аэропортами, расстояние между которыми – несколько десятков километров.

Также украинцы могут воспользоваться еще несколькими польскими аэропортами – Быдгощ, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Лодзь, Ольштын-Мазуры, Познань и Щецин. Впрочем, они все же предлагают меньший выбор рейсов, да и добираться от украинской границы до них дольше.

Словакия

Авиационное предложение от словацких аэропортов гораздо скромнее. Ближайшим к Украине является аэропорт города Кошицы, до которого можно легко доехать автобусом или поездом. Международный аэропорт "Кошице" (Medzinárodné letisko Košice) является вторым по величине в стране и предлагает рейсы около десятка авиакомпаний, впрочем, большинство являются сезонными чартерами. Тем не менее, из Кощицы можно бюджетно попасть в Лондон регулярными рейсами Wizz Air, также несколько рейсов в Австрию, Ирландию, Соединенное Королевство и Чехию выполняет Ryanair.

Через крупнейший в стране аэропорт Братиславы имени М. Р. Штефаника (Letisko M. R. Štefánika), который расположен аж на австрийской границе, а это довольно далеко от Украины – также летает не очень много авиакомпании, и большинство сезонные. Тем не менее, отсюда можно бюджетно долететь рейсами Wizz Air в Болгарию, Соединенное Королевство и Северную Македонию, а также рейсами Ryanair в Бельгию, Болгарию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Кипр, Мальту, Нидерланды, Соединенное Королевство, Турцию и Хорватию.

Венгрия

Более удобными для украинцев будут венгерские аэропорты – больше всего подойдут два из них.

Во-первых, это Международный аэропорт Дебрецена (Debreceni nemzetközi repülőtér), до которого из Украины можно быстро и относительно легко добраться поездом через Чоп – подробнее о всех нюансах прохождения украинско-венгерской границы через этот пропускной пункт читайте в нашем отдельном материале.

Через этот аэропорт летает не очень много авиакомпаний, и большинство являются сезонными чартерами. В то же время, из него есть немало рейсов венгерского лоукостера Wizz Air – в Бельгию, Болгарию, Грецию, Кипр, Нидерланды, Израиль, Испанию, Соединенное Королевство и Францию.

Зато главный аэропорт Венгрии в Будапеште – Международный аэропорт имени Ференца Листа (Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér) является очень мощным авиационным хабом, хоть он и расположен чуть дальше от украинской границы. Через аэродром в венгерской столице летают почти пять десятков авиакомпаний, и они покрывают не только всю Европу, но и предлагают регулярные рейсы по более отдаленным направлениям – Алжир, Египет, Израиль, Канада, Катар, Китай, ОАЭ, Южная Корея, Турция.

При этом здесь очень большая сеть рейсов лоукостера Wizz Air, все же это его "домашний" аэропорт. Из Будапешта венгерский лоукостер предлагает полететь в Азербайджан, Албанию, Бельгию, Болгарию, Грецию, Грузию, Египет, Израиль, Исландию, Испанию, Италию, Иорданию, Казахстан, Кипр, Мальту, Молдову, Нидерланды, Германию, Норвегию, ОАЭ, Соединенное Королевство, Польшу, Португалию, Северную Македонию, Румынию, Саудовскую Аравию, Францию, Черногорию, Швейцарию и Швецию.

Также через этот аэропорт есть немало рейсов и у Ryanair – Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Иордания, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Германия, Соединенное Королевство, Польша, Португалия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.

Румыния

Как не странно, но попасть из Украины в Румынию несколько труднее, чем из других соседних стран – железнодорожного сообщения здесь вообще на данный момент нет, разве что попытаться поискать электрички из Буковины. Тем не менее, в Румынию все же можно попасть автобусами из приграничных областей на юго-западе Украины. Удобным этот вариант будет для тех, кто едет из Черновицкой или Закарпатской областей.

Румыния страна довольно большая и горная, поэтому даже несмотря на то, что там хорошее железнодорожное сообщение, дорога наземным транспортом до столицы Бухареста будет довольно длинная. Поэтому здесь лучше сосредоточиться на аэропортах ближе к украинской границе, хотя в целом украинцам доступны более десятка пассажирских аэропортов по всей Румынии.

Ближайшим к Черновцам будет аэропорт города Сучава – Международный аэропорт им. Штефана Великого (Aeroportul Internațional "Ștefan cel Mare" Suceava), куда из Украины можно попасть на маршрутке. Также он может быть удобным для тех, кто едет из Винницкой или Одесской областей.

Здесь не очень большая маршрутная сетка, однако есть несколько рейсов внутри страны, а также маршруты Ryanair – в Австрию, Бельгию, Ирландию, Италию и Соединенное Королевство. Кроме того, в декабре 2022 года в аэропорт заходит Wizz Air, который будет летать в Бельгию, Кипр, Италию, Германию, Нидерланды, Соединенное Королевство и Францию.

Если ехать из Закарпатья, то ближе всего будет аэропорт города Сату-Маре (Aeroportul Satu Mare). Впрочем, отсюда украинцы смогут улететь разве что в Лондон рейсом Wizz Air (со следующего года также добавят рейс до Рима) или же в Бухарест с румынской авиакомпанией TAROM.

Ближайшим к Украине крупным аэропортом Румынии является аэродром второго по величине города страны Клуж-Напока в Трансильвании – Международный аэропорт Клуж-Напока им. Авраама Янчу (Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj). Здесь летает более десятка авиакомпаний в том числе Wizz Air (Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Мальта, Нидерланды, Соединенное Королевство, ОАЭ, Франция, Швейцария и Швеция), а также рейс Ryanair до аэропорта Лондон-Станстед. Также отсюда в турецкий Стамбул регулярно летает Turkish Airlines.

Молдова

Как пересадочный авиационный хаб Молдова будет удобна для тех, кто едет с юга и центра Украины. Единственным международным аэропортом страны сейчас является столичный аэропорт – Международный аэропорт Кишинев (Aerportul Internaţional Chişinău).

Он является домашним аэропортом национального авиаперевозчика Air Moldova, выполняющего рейсы в Грузию, Израиль, Ирландию, Италию, Германию, Соединенное Королевство, Польшу, Румынию, Турцию, Францию и Чехию. Также отсюда летает молдавский лоукостер FlyOne, предлагающий рейсы в Бельгию, Армению, Ирландию, Италию, Нидерланды, Германию, Соединенное Королевство, Турцию и Францию.

Кроме того, в аэропорту Кишинева широко представлен венгерский лоукостер Wizz Air, выполняя рейсы в Австрию, Бельгию, Испанию, Италию, Кипр, Нидерланды, Германию, Соединенное Королевство, Венгрию, Францию и Чехию.

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Украинцам сейчас доступны немало аэропортов в соседних странах, в которые в том числе можно попасть из нашей страны поездом. Впрочем, выбирать, через какой аэропорт лететь, лучше в зависимости от начального и конечного пунктов назначения. Если нужна более широкая маршрутная сетка, включая трансконтинентальные рейсы – лучше лететь через польские Варшаву или Краков или через венгерский Будапешт. При этом практически все аэропорты в соседних странах предлагают рейсы в Лондон, откуда можно полететь дальше куда угодно, поэтому можно просто выбирать тот аэропорт, который ближе к вашему месту пребывания в Украине. В Турцию больше всего рейсов предлгается из аэропортов Румынии и Молдовы, а также Венгрии.

Марина Григоренко