Сейчас возле Арки дружбы народов строят сноупарк для проведения Дабл Трипл Snow Fest.

В Киеве возле Арки Дружбы народов в эти выходные - 19-20 декабря состоятся зимние международные соревнования сноубордистов и лыжников Дабл Трипл Snow Fest.

Читайте такжеУкраина стала центром художественной гимнастики ЕвропыКак сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на организаторов мероприятия, в этом году событие соберет 80 сноубордистов и лыжников из 15 стран.

Отмечается, что соревнования будет транслироваться онлайн по всему миру.

Событие организовано командами do not Take Fake и Radioday при поддержке общественного бюджета Киева. Доступ на соревнования будет ограниченным и будет транслироваться онлайн сервисом MEGOGO.

Свое участие, кроме украинцев, уже подтвердили райдеры из 15 стран мира: США, Канада, Нидерланды, Франция, Швейцария, Австрия, Испания, Грузия, Польша и Словакия, Беларусь, Латвия и даже Марокко. Они будут соревноваться в категориях air и jibbing, суммарный призовой фонд 10 тыс. евро.

Организаторы отмечают, что каждый спортсмен предварительно пройдет проверку на COVID-19 в своей стране и медицинский осмотр перед участием в соревнованиях. Квалификационные отборы пройдут в индивидуальных заездах, чтобы избежать скопления спортсменов.

Кроме того, снежный спот будет закрыт для зрителей. Они смогут наблюдать за ходом турнира онлайн. Все желающие смогут приобщиться к событию благодаря прямой трансляции, во время которой смогут познакомиться со спортсменами, наблюдать за ключевыми моментами борьбы, а также принять участие в дополнительных активностях.

Это будут вторые международные соревнования Дабл Трипл Snow Fest в Киеве. В прошлом году они принимали более 70 райдеров из 8 стран и стали заметным соревнованием года для сноубордистов и лыжников, собравшим более 35 тыс. посетителей за один уикенд.

По словам организаторов мероприятия, сейчас идет строительство сноупарка для проведения соревнований.

«Финальная конструкция будет выглядеть как заснеженный город с настоящими фонарями, автомобилем, билбордами и даже жилым домом с квартирой и балконом. Очертания многоэтажки, из окон которой райдеры будут попадать на спуск, уже видны на горке», - говорится в сообщении.

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Автор: Инна Андалицкая