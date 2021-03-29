Екатерина Шакалова вызвала восторг у комментаторов боя.

Украинка Екатерина Шакалова восхитила болельщиков своим приемом на турнире по смешанным единоборствам Fight Exclusive Night 33, который прошел в польском городе Лодзь.

В поединке против Изабелы Бадурек из Польши Шакалова выбралась из неудобного для себя положения, затем схватила соперницу, подняла ее и красиво бросила через себя, приземлившись сверху.

Обычно такие приемы можно увидеть в реслинге, тогда как в ММА это редкость.

В итоге Шакалова смогла довести поединок до победы единогласным решением судей.

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Автор: Антон Дударь