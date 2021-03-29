Прием в исполнении Екатерины Шакаловой / фото instagram.com/fightexclusivenight
Украинка Екатерина Шакалова восхитила болельщиков своим приемом на турнире по смешанным единоборствам Fight Exclusive Night 33, который прошел в польском городе Лодзь.
В поединке против Изабелы Бадурек из Польши Шакалова выбралась из неудобного для себя положения, затем схватила соперницу, подняла ее и красиво бросила через себя, приземлившись сверху.
Обычно такие приемы можно увидеть в реслинге, тогда как в ММА это редкость.
В итоге Шакалова смогла довести поединок до победы единогласным решением судей.
Ekaterina Shakalova pic.twitter.com/Y5o9gU8NBq— Streetfight Banned-cho (@streetfitebncho) March 27, 2021
Вас также могут заинтересовать новости:
- Едва не сломал шею: боец швырнул соперника головой об канвас (видео)
- Боец MMA во время реванша безжалостно душил соперника и передавал привет на камеру: сеть всколыхнул безумный курьез (видео)
- Мощный нокаут от "Хищника": в UFC появился новый чемпион в тяжелом весе (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram