МОК официально утвердил даты проведения Олимпиады в 2021 году

Организаторы решили начать Игры в июле следующего года.

Международный олимпийский комитет (МОК) официально утвердил даты проведения Олимпийских игр в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба организации.

В переговорах принимали участие японское правительство, представители МОК, организаторы Олимпиады, а также Международный паралимпийский комитет.

Было решено провести Олимпийские игры с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

Изначально Олимпиада-2020 должна была пройти с 24 июля по 9 августа в этом году, однако была перенесена, как и большинство спортивных соревнований.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Олимпиада-2020 не будет менять название из-за переноса на год.