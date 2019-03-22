Украинский легкоатлет может получить медаль ЧЕ после дисквалификации россиянина

Александр Иванов мог применять допинг и у него обнаружены отклонения в паспорте крови.

Российский ходок Александр Иванов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Иванов признан виновным в "использовании или попытке использования запрещенной субстанции или метода" и дисквалифицирован на основании отклонений в паспорте крови, сообщает Isport.

Таким образом, Иванов лишен золота чемпионата мира на дистанции 20 км (2013) и, что важно для нас, серебра чемпионата Европы на дистанции 20 км (2014). Тогда в 2014 году четвертым на финише был украинец Руслан Дмитренко.

Для Дмитренко медаль чемпионата Европы может стать самым весовым достижением в карьере. "Может", потому что сам Дмитренко в прошлом году был обвинен в употреблении допинга, был отстранен от выступлений в составе сборной Украины, но с тех пор решения по нему не озвучивалось.