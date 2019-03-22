Украинский легкоатлет может получить медаль ЧЕ после дисквалификации россиянина
Российский ходок Александр Иванов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Иванов признан виновным в "использовании или попытке использования запрещенной субстанции или метода" и дисквалифицирован на основании отклонений в паспорте крови, сообщает Isport.
Таким образом, Иванов лишен золота чемпионата мира на дистанции 20 км (2013) и, что важно для нас, серебра чемпионата Европы на дистанции 20 км (2014). Тогда в 2014 году четвертым на финише был украинец Руслан Дмитренко.
Для Дмитренко медаль чемпионата Европы может стать самым весовым достижением в карьере. "Может", потому что сам Дмитренко в прошлом году был обвинен в употреблении допинга, был отстранен от выступлений в составе сборной Украины, но с тех пор решения по нему не озвучивалось.