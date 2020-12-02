Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу дал комментарий перед игрой с туринским "Ювентусом".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Ювентус - Динамо.
Слова Луческу приволит издание Tuttomercatoweb.
"Нас ждет сложный поединок. Ювентус уже вышел в 1/8 финала, но им нужны три очка, чтобы в последнем туре побороться с Барселоной за первое место. А наш финал состоится не в этом матче. Это будет матч с Ференцварошем. Для нас Лига Европы была бы хорошим итогом", - заявил тренер "Динамо".
Луческу отметил, что тренирует молодую команду.
"В Турине мы постараемся запомниться и проявить себя, но в голове у нас будет задача в матче с венграми. Я не могу это отрицать. Для нас честь играть на таком стадионе, пусть и без болельщиков в такое непростое время, но матч, в котором нам нужно будет побеждать любой ценой, состоится через неделю", - добавил он.
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Ювентус - Динамо: перед матчем
- В нынешнем розыгрыше подопечные Мирчи Луческу уступили "Старой Синьоре" на НСК "Олимпийский" в Киеве - 0:2.
- В прошлом туре киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. У "Динамо", как и у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очков, "Ювентус" - 9.
- "Динамо" перед встречей с "Ювентусом" в УПЛ переиграло полтавскую "Ворсклу", а туринцы в своем чемпионате не сумели одолеть скромный "Беневенто" (1:1).
- На матче "Ювентус" - "Динамо" впервые в истории ЛЧ будет работать женщина-арбитр.
- "Динамо" огласило заявку на матч с "Ювентусом" - все лидеры команды уже в строю.
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