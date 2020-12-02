Мирча Луческу заявил, что ожидает сложный поединок.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу дал комментарий перед игрой с туринским "Ювентусом".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Ювентус - Динамо.

Слова Луческу приволит издание Tuttomercatoweb.

"Нас ждет сложный поединок. Ювентус уже вышел в 1/8 финала, но им нужны три очка, чтобы в последнем туре побороться с Барселоной за первое место. А наш финал состоится не в этом матче. Это будет матч с Ференцварошем. Для нас Лига Европы была бы хорошим итогом", - заявил тренер "Динамо".

Луческу отметил, что тренирует молодую команду.

"В Турине мы постараемся запомниться и проявить себя, но в голове у нас будет задача в матче с венграми. Я не могу это отрицать. Для нас честь играть на таком стадионе, пусть и без болельщиков в такое непростое время, но матч, в котором нам нужно будет побеждать любой ценой, состоится через неделю", - добавил он.

Ювентус - Динамо: перед матчем

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Автор: Олег Давыгора