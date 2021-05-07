Андрей Борячук - лучший игрок тура / upl.ua
Экспертный совет Украинской Премьер-лиги определил лучшего игрока по итогам 25-го тура. Им признан форвард "Руха" Андрей Борячук.
Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.
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В матче против "Олимпика" Борячук отметился забитым голом и помог своей команде одержать победу со счетом 3:0.
По итогам голосования экспертов форвард опередил полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко, хавбека "Колоса" Павла Ореховского и защитника "Десны" Андрея Гитченко.
Украинская Премьер-лига: итоги 25-го тура
- УПЛ: результаты всех матчей 25-го тура, таблица.
- По итогам тура "Шахтер" гарантировал себе серебряные медали, а "Заря" - бронзовые.
- Также стало известно, кто вылетит из УПЛ - элитный дивизион покинет "Минай".
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