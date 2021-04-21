В перенесенном матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги "Львов" и "Минай" встречались в Луцке.
Читайте такжеАутсайдер УПЛ Минай сенсационно обыграл одного из лидеров
Поединок завершился минимальной победой львовян.
Судьбу матча решил автогол Шемми Маембе.
"Львов" - "Минай" - 1:0
Гол: Маембе, 39 (автогол)
"Львов": Ильющенков, Якимец, Бусько (Лобай, 90), Махмутович, Довгий, Грисьо (Ременяк, 90), Чирьяк, Романчук, Алваро (Рафаэл Сабино, 90), Ныч (Ренан Абнер, 82), Ньярко (Семенив, 82)
"Минай": Попович, Маембе, Матич, Лопыренок, Сакив, Петрусенко, Ткачук (Снижко, 67), Бойко (Милевский, 78), Нуриев, Шиндер (Пыняшко, 67), Ахмедзаде
Предупреждения: Довгий, Махмутович, Бусько, Сакив, Грисьо, Алваро, Романчук
УПЛ: положение команд
- "Львов" набрал 21 очко, поднялся на десятое место в УПЛ и при этом имеет еще матч в запасе и может подняться еще на одну строчку.
- У "Миная" - 18 очков, команда идет 13-й, на 1 пункт опережая "Рух", у которого сыграно на матч меньше.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram