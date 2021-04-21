УПЛ: Львов обыграл конкурента в борьбе за выживание

21 апреля состоялся перенесенный матч чемпионата Украины.

В перенесенном матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги "Львов" и "Минай" встречались в Луцке. Читайте такжеАутсайдер УПЛ Минай сенсационно обыграл одного из лидеров Поединок завершился минимальной победой львовян. Судьбу матча решил автогол Шемми Маембе. "Львов" - "Минай" - 1:0 Гол: Маембе, 39 (автогол) "Львов": Ильющенков, Якимец, Бусько (Лобай, 90), Махмутович, Довгий, Грисьо (Ременяк, 90), Чирьяк, Романчук, Алваро (Рафаэл Сабино, 90), Ныч (Ренан Абнер, 82), Ньярко (Семенив, 82) "Минай": Попович, Маембе, Матич, Лопыренок, Сакив, Петрусенко, Ткачук (Снижко, 67), Бойко (Милевский, 78), Нуриев, Шиндер (Пыняшко, 67), Ахмедзаде Предупреждения: Довгий, Махмутович, Бусько, Сакив, Грисьо, Алваро, Романчук УПЛ: положение команд "Львов" набрал 21 очко, поднялся на десятое место в УПЛ и при этом имеет еще матч в запасе и может подняться еще на одну строчку.

У "Миная" - 18 очков, команда идет 13-й, на 1 пункт опережая "Рух", у которого сыграно на матч меньше. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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