Стало известно, когда состоится матч за Суперкубок Украины-2021

В поединке за трофей уже традиционно сыграют "Динамо" и "Шахтер".

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий назвал дату матчу за Суперкубок Украины. Об этом сообщает fanday.net. Матч, который откроет сезон в украинском футболе, состоится 24 июля. Читайте такжеДинамо установило чемпионский рекорд в УПЛ В поединке за трофей встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Уже на следующий день, 25 июля, стартует чемпионат Украины. Что касается места проведения матча, то на данный момент рассматривается два варианта - Одесса и Киев. Суперкубок Украины-2021: цифры и факты "Динамо" сыграет в матче как чемпион Украины и обладатель Кубка страны. "Шахтер" поборется за трофей на правах серебряного призера УПЛ.

"Динамо" является действующим обладателем трофея и выигрывало его три раза подряд.

Всего на счету киевлян 9 побед в матчах за Суперкубок при 5 поражениях, тогда как у "Шахтера" - 8 побед и 8 поражений.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу 8 раз выигрывал Суперкубок и является рекордсменом по этому показателю среди тренеров. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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