Действующим обладателем трофея является Динамо / фото upl.ua
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий назвал дату матчу за Суперкубок Украины.
Об этом сообщает fanday.net.
Матч, который откроет сезон в украинском футболе, состоится 24 июля.
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В поединке за трофей встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".
Уже на следующий день, 25 июля, стартует чемпионат Украины.
Что касается места проведения матча, то на данный момент рассматривается два варианта - Одесса и Киев.
Суперкубок Украины-2021: цифры и факты
- "Динамо" сыграет в матче как чемпион Украины и обладатель Кубка страны. "Шахтер" поборется за трофей на правах серебряного призера УПЛ.
- "Динамо" является действующим обладателем трофея и выигрывало его три раза подряд.
- Всего на счету киевлян 9 побед в матчах за Суперкубок при 5 поражениях, тогда как у "Шахтера" - 8 побед и 8 поражений.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу 8 раз выигрывал Суперкубок и является рекордсменом по этому показателю среди тренеров.
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