Действующим обладателем трофея является Динамо / фото upl.ua

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий назвал дату матчу за Суперкубок Украины.

Об этом сообщает fanday.net.

Матч, который откроет сезон в украинском футболе, состоится 24 июля.

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В поединке за трофей встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Уже на следующий день, 25 июля, стартует чемпионат Украины.

Что касается места проведения матча, то на данный момент рассматривается два варианта - Одесса и Киев.

Суперкубок Украины-2021: цифры и факты

  • "Динамо" сыграет в матче как чемпион Украины и обладатель Кубка страны. "Шахтер" поборется за трофей на правах серебряного призера УПЛ.
  • "Динамо" является действующим обладателем трофея и выигрывало его три раза подряд.
  • Всего на счету киевлян 9 побед в матчах за Суперкубок при 5 поражениях, тогда как у "Шахтера" - 8 побед и 8 поражений.
  • Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу 8 раз выигрывал Суперкубок и является рекордсменом по этому показателю среди тренеров.

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Автор: Антон Дударь