цей матеріал доступний українською

Экс-футболист сборной Украины возглавил одного из лидеров чемпионата

21:12, 07 июля 2020
Футбол
102 0
Контракт c Шищенко заключен на один год / Фото: Footballua.tv

Об этом сообщается на сайте клуба.

Читайте такжеМилевский заразился коронавирусом и сыграл матч в чемпионате Беларуси - СМИ

Контракт заключен на один год. Тренера заменили по просьбе новых спонсоров, которые финансируют команду.

4 июля Анатолий Бессмертный ушел с поста главного тренера "Полесья". По итогам последнего сезона Второй лиги, специалист вывел житомирян на повышение в Первую лигу.

Напомним, Шищенко выступал за донецкие "Шахтер" и "Металлург", "Металлист", "Черноморец" и другие клубы. Также он выступал за сборную Украины.

Как сообщал УНИАН, руководство киевского "Динамо" не планирует менять тренера команды до конца сезона 2019-2020.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter