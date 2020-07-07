Экс-футболист сборной Украины возглавил одного из лидеров чемпионата

Сергей Шищенко выступал за донецкие "Шахтер" и "Металлург", "Металлист", Черноморец "и другие клубы.

Бывший форвард "Шахтера" и сборной Украины Сергей Шищенко возглавил житомирский клуб «Полесье».

Об этом сообщается на сайте клуба.

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Контракт заключен на один год. Тренера заменили по просьбе новых спонсоров, которые финансируют команду.

4 июля Анатолий Бессмертный ушел с поста главного тренера "Полесья". По итогам последнего сезона Второй лиги, специалист вывел житомирян на повышение в Первую лигу.

Напомним, Шищенко выступал за донецкие "Шахтер" и "Металлург", "Металлист", "Черноморец" и другие клубы. Также он выступал за сборную Украины.

Как сообщал УНИАН, руководство киевского "Динамо" не планирует менять тренера команды до конца сезона 2019-2020.

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