Экс-футболист сборной Украины возглавил одного из лидеров чемпионата
Бывший форвард "Шахтера" и сборной Украины Сергей Шищенко возглавил житомирский клуб «Полесье».
Об этом сообщается на сайте клуба.
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Контракт заключен на один год. Тренера заменили по просьбе новых спонсоров, которые финансируют команду.
4 июля Анатолий Бессмертный ушел с поста главного тренера "Полесья". По итогам последнего сезона Второй лиги, специалист вывел житомирян на повышение в Первую лигу.
Напомним, Шищенко выступал за донецкие "Шахтер" и "Металлург", "Металлист", "Черноморец" и другие клубы. Также он выступал за сборную Украины.
Как сообщал УНИАН, руководство киевского "Динамо" не планирует менять тренера команды до конца сезона 2019-2020.
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