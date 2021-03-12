Паулу Фонсека разгромил свою бывшую команду в Риме.

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал победу над "Шахтером" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Слова португальского тренера приводит официальный сайт "горняков".

По словам Фонсеки, главным фактором победы стала игра "Ромы" в обороне:

"Что стало ключевым в победе? Главная идея - организация нашей обороны. Мы закрыли все возможные зоны для футболистов "Шахтера" в атаке. Знаем, что эта команда очень опасна в контратаках, и сделали все, чтобы не дать ей играть в привычный фирменный футбол".

"Мы обыграли очень опытную и сильную команду, которая умеет играть в футбол. Которая в этом году, напомню, дважды победила "Реал" и дважды сыграла вничью с "Интером", - добавил Фонсека.

Читайте также"Результат несправедлив": Каштру прокомментировал разгромное поражение Шахтера в РимеПри этом он подчеркнул, что ответный поединок в Украине будет "не менее важным":

"Очень хорошо знаю характер футболистов, которые защищают цвета "Шахтера" и с которыми отлично знаком. Это сильные игроки, и они сделают все, чтобы победить. В ответном матче нам будет тяжело".

Рома - Шахтер: итоги матча

"Шахтер" уступил "Роме" со счетом 0:3 на выезде.

"Шахтер" впервые встретился со своим бывшим тренером Паулу Фонсекой, который переехал в Рим после трех лет в Украине.

Лучшим игроком матча по версии Whoscored признан полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллерини. Его итоговый балл - 8,5. У "Шахтера" самые высокие оценки получили Тайсон и Додо (6,5).

Ответный матч состоится 18 марта.

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Автор: Антон Дударь