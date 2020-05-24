Выглядело жутко: футболист Шахтера получил травму, ударившись головой о газон (видео)
14:23, 24 мая 2020Футбол
156 0
Николай Матвиенко получил травму в контрольном матче "горняков".
Николай Матвиенко получил травму / фото ФК Шахтер
Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко получил травму после неудачного падения в товарищеском матче против "Руха".
Читайте такжеШахтер одержал разгромную победу в своем первом матче за два месяца (видео)
На 78-й минуте матча Матвиенко боролся за верховой мяч, но перепрыгнув соперника, зацепился за него и упал головой вниз. Падение защитника выглядело довольно жутко.
Матвиенко сразу схватился за голову, но вскоре сумел подняться на ноги. Продолжать матч футболист не смог - его сразу же заменили.
О степени серьезности травмы Матвиенко пока не сообщается.
Видео эпизода можно посмотреть в трансляции матча на YouTube-канале "Руха".
Ранее УНИАН также сообщал о том, что защитник "Шахтера" Валерий Бондарь получил перелом во время тренировки.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter