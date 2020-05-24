Выглядело жутко: футболист Шахтера получил травму, ударившись головой о газон (видео)

Николай Матвиенко получил травму в контрольном матче "горняков".

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко получил травму после неудачного падения в товарищеском матче против "Руха".

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На 78-й минуте матча Матвиенко боролся за верховой мяч, но перепрыгнув соперника, зацепился за него и упал головой вниз. Падение защитника выглядело довольно жутко.

Матвиенко сразу схватился за голову, но вскоре сумел подняться на ноги. Продолжать матч футболист не смог - его сразу же заменили.

О степени серьезности травмы Матвиенко пока не сообщается.

Видео эпизода можно посмотреть в трансляции матча на YouTube-канале "Руха".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что защитник "Шахтера" Валерий Бондарь получил перелом во время тренировки.

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