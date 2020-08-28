Форвард ПСЖ уже отошел от поражения в финале Лиги чемпионов.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар отправился в отпуск после окончания сезона.

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Звездный футболист взял своего сына и проводит свободное время на Ибице.

На своей странице в Instagram Неймар показал, как играет с 9-летним Давидом Луккой, набивая мяч. При этом бразилец решил обновить прическу и покрасил волосы в черный и белый цвета.

Стоит отметить, что недавно Неймар вместе с ПСЖ пережил поражение в финале Лиги чемпионов от "Баварии" (0:1).

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Автор: Данил Слесь