Маккаби - Зальцбург / фото REUTERS

Результаты матчей

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:2

Голы: Битон, 9 - Собослаи, 49, Окугава, 57

Маккаби - Зальцбург / фото REUTERS

"Краснодар" (Россия) - ПАОК (Греция) - 2:1

Голы: Классон, 39 (с пенальти), Кабелла, 70 - Пелкас, 32

Краснодар - ПАОК / фото REUTERS

"Славия" (Чехия) - "Митьюлланд" (Дания) - 0:0

Славия - Митьюлланд / фото REUTERS

Ответные поединки в этих парах команд состоятся 30 сентября.

Лига чемпионов 2020-2021: что нужно знать

  • 23 сентября первые матчи проведут еще три пары команд, среди которых будет поединок киевского "Динамо" на выезде против бельгийского "Гента".
  • Групповой этап ЛЧ 2020-2021 стартует 20 октября. Жеребьевка запланирована на 1 октября. Продлится групповая стадия в традиционном формате (игры дома и на выезде) до 8 декабря.
  • Плей-офф ЛЧ пройдет с 16 февраля по 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.
  • Чемпион Украины "Шахтер" начнет выступление на турнире с группового этапа.

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Автор: Данил Слесь