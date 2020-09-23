Лига чемпионов: результаты первых матчей плей-офф квалификации

00:19, 23.09.2020 204

В трех парах команд состоялись первые поединки.

Во вторник, 23 сентября, состоялись три матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Результаты матчей "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:2 Голы: Битон, 9 - Собослаи, 49, Окугава, 57 "Краснодар" (Россия) - ПАОК (Греция) - 2:1 Голы: Классон, 39 (с пенальти), Кабелла, 70 - Пелкас, 32 "Славия" (Чехия) - "Митьюлланд" (Дания) - 0:0 Ответные поединки в этих парах команд состоятся 30 сентября. Лига чемпионов 2020-2021: что нужно знать 23 сентября первые матчи проведут еще три пары команд, среди которых будет поединок киевского "Динамо" на выезде против бельгийского "Гента".

Групповой этап ЛЧ 2020-2021 стартует 20 октября. Жеребьевка запланирована на 1 октября. Продлится групповая стадия в традиционном формате (игры дома и на выезде) до 8 декабря.

Плей-офф ЛЧ пройдет с 16 февраля по 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.

Чемпион Украины "Шахтер" начнет выступление на турнире с группового этапа. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Данил Слесь

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