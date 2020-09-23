Маккаби - Зальцбург / фото REUTERS
Во вторник, 23 сентября, состоялись три матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Результаты матчей
"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:2
Голы: Битон, 9 - Собослаи, 49, Окугава, 57
Маккаби - Зальцбург / фото REUTERS
"Краснодар" (Россия) - ПАОК (Греция) - 2:1
Голы: Классон, 39 (с пенальти), Кабелла, 70 - Пелкас, 32
Краснодар - ПАОК / фото REUTERS
"Славия" (Чехия) - "Митьюлланд" (Дания) - 0:0
Славия - Митьюлланд / фото REUTERS
Ответные поединки в этих парах команд состоятся 30 сентября.
Лига чемпионов 2020-2021: что нужно знать
- 23 сентября первые матчи проведут еще три пары команд, среди которых будет поединок киевского "Динамо" на выезде против бельгийского "Гента".
- Групповой этап ЛЧ 2020-2021 стартует 20 октября. Жеребьевка запланирована на 1 октября. Продлится групповая стадия в традиционном формате (игры дома и на выезде) до 8 декабря.
- Плей-офф ЛЧ пройдет с 16 февраля по 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.
- Чемпион Украины "Шахтер" начнет выступление на турнире с группового этапа.
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