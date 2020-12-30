Лиэль Абада провел 51 матч за "Маккаби" Петах-Тиква.

Десятый номер израильской команды «Маккаби» Петах-Тиква Лиэль Абада перейдет в украинский топ-клуб.

Читайте такжеЛидер чемпионата Испании расторг контракт со звездным футболистомКак пишет sport5.co.il, 19-летний правый вингер молодежной сборной Израиля продолжит карьеру в донецком «Шахтере» или киевском «Динамо».

По информации источника, «Маккаби» заработает на трансфере 5 миллионов евро, а также получит приличный процент с будущих перепродаж.

Лиэль Абада: что известно о футболисте

Во всех турнирах Абада за «Маккаби» Петах-Тиква провел 51 матч, забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач.

Играл во всех юношеских национальных командах Израиля – от U-16 до U-19. За сборную U-21 сыграл пять матчей, голами не отметился.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Абада сыграл 13 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Рост Лиэля – 168 сантиметров.

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Автор: УНИАН