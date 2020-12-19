У Ивана Петряка - три гола в трех последних матчах за "Фехервар".

Украинский полузащитник Иван Петряк забил гол за "Фехервар" в матче 16-го тура чемпионата Венгрии против "Кишварды".

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В начале второго тайма Петряк получил пас в штрафную из глубины поля и в касание нанес сильный удар в ближний угол.

Украинец помог "Фехервару" одержать победу со счетом 3:0.

На счету Петряка 7 голов и 2 ассиста в 19 матчах этого сезона.

Видео опубликовано на странице M4Sport в Facebook.

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Автор: Антон Дударь