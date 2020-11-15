Наставник сборной Украины считает, что игроки получили большой опыт.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итог матча 5-го тура Лиги наций на выезде против Германии (1:3).

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Специалист дал комментарий в эфире телеканала "Футбол 1".

"В целом пытались играть в наш футбол, моментами это получалось очень хорошо. Мы играли против хорошо организованной команды с быстрыми флангами, быстрыми игроками. Они немного перестроили игру, не так играли, как в Киеве. Нам немного сложнее было сегодня.

Считаю, ребята где-то были близки к ничьей. Если бы реализовали созданные шансы, то, может быть, и заслужили бы ничью.

Мы создаем моменты, у команды есть рисунок. Для нас это сумасшедший опыт - играть с такими командами на таком уровне. Несмотря на все ситуации, мы имели возможность проверить многих игроков. Многие из них очень себя хорошо проявили", - сказал Шевченко.

Тренер добавил, что кадровые потери из-за коронавируса повлияли на игру команды:

"Однозначно, нам не хватало четырех игроков - это очень сильно ударило по нам. План на игру не строится, только исходя из основного состава. Это и дополнительные замены. У нас были игроки, которые, выходя на замену, усиливали игру. Сегодня у нас этого не было.

На многих позициях у нас не хватало игроков. Пытались по возможности кого-то поменять в конце матча, дать сыграть, дать кому-то отдохнуть. Нас ждет очень тяжелый матч в Швейцарии, будем бороться".

Сборная Украины в Лиге наций: главное

В минувшем поединке сборной Украины не могли помочь четыре футболиста, которые сдали положительные тесты на коронавирус.

В день матча обе команды сдали дополнительные тесты, после чего игру было решено не отменять.

Встреча команд в первом круге завершилась победой сборной Германии со счетом 2:1.

Матч заключительного тура Лиги наций украинцы проведут 17 ноября на выезде против Швейцарии.

По итогам пяти туров сборная Украины остается на третьем месте в группе D, набрав 6 очков. В параллельном матче квартета Испания и Швейцария сыграли вничью со счетом 1:1.

Германия лидирует с 9 очками в активе, у испанцев - 8 пунктов. Швейцария отстает от Украины на три очка.

Ничья или победа в заключительном туре против швейцарцев позволит команде Шевченко сохранить место в элите турнира. Поражение с разницей в два мяча или с более крупным счетом отправит украинцев в Лигу B. Даже математических шансов на выход в плей-офф у сборной Украины уже нет.

В этом розыгрыше Лиги наций Украина дебютировала в Лиге А, куда пробилась по итогам выступления в сезоне 2018-2019.

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Автор: Данил Слесь