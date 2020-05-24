Футболиста из чемпионата Англии подозревают в групповом изнасиловании

Потерпевшая заявила, что на вечеринке ей подмешали наркотики.

Футболист одного из клубов Английской Премьер-лиги подозревается в групповом изнасиловании.

Об этом сообщает Daily Star.

Имя игрока не разглашается по юридическим причинам.

Инцидент произошел в ходе закрытой вечеринки в съемной квартире во время карантина.

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Девушка, которая на следующий день после предполагаемого изнасилования подала заявление в полицию, утверждает, что ей подмешали наркотики в напиток. Об этом ей сообщил аноним, который позвонил на следующий день.

Когда она проснулась в квартире на утро, она была голой с царапинами на ногах, а футболист, также будучи раздетым, лежал рядом. Когда девушка спросила, что случилось, он ответил, что они занимались сексом, после чего вышел из комнаты.

Потерпевшая считает, что в изнасиловании участвовали также друзья футболиста.

Девушка была направлена на медицинское освидетельствование, а детективы проводят расследование инцидента.

Как сообщал УНИАН, ранее в похожий скандал угодил футболист "Челси", которого также обвинили в изнасиловании.

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