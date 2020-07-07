Про Лобановского снимут художественный фильм

Кинолента получила название "Наставник".

Студия KINOROB заключила меморандум с киевским "Динамо" о съемках полнометражного художественного фильма про легендарного тренера клуба Валерия Лобановского.

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Об этом сообщил официальный сайт киностудии.

Лента будет называться "Наставник". История будет основана на событиях периода 70-х годов прошлого века.

Подготовка к съемкам длится уже полгода. В настоящий момент идет доработка сценариев, кастинг и создание всех необходимых условий для начала процесса.

"Мы задумывали "Наставник" как мотивирующий художественный фильм, фильм-событие, фильм-подъема. Валерий Лобановский - настоящий герой Украины и почти идеальный персонаж для фильма-байопика: непростой уникальный характер, гениальная личность и действительно легендарная историческая фигура.

Это человек, который сделал целых три эпохальные супер-команды, каждая из которых не только оставила свой след в истории футбола, но и воспитала обладателей "Золотого мяча" - Блохина, Беланова и Шевченко.

Он является одним из самых выдающихся футбольных тренеров современности. Нашей целью является создание национального фильма-события для широкой современной аудитории", - сказано в заявлении продюсеров.

УНИАН ранее сообщал о том, что Лобановский вошел в топ-10 лучших тренеров в истории футбола.

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