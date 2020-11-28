Подопечные Мирчи Луческу встретятся с третьей командой турнирной таблицы.

В центральном матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" будет принимать полтавскую "Ворсклу".

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Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

Киевляне набрали 23 очка и лидируют в турнирной таблице чемпионата Украины. В прошлом туре команда в гостях одержала победу над "Ингульцом" со счетом 2:0. В предстоящем поединке "Динамо" уже сможет помочь Виктор Цыганков, который отсутствовал из-за коронавируса.

На этой неделе динамовцы провели очередной матч в Лиге чемпионов и были разгромлены "Барселоной" - 0:4.

"Ворскла" стала открытием нового сезона УПЛ. Команда Юрия Максимов имеет в активе 19 очков и входит в тройку лидеров, отставая от "Шахтера" всего на один пункт.

В прошлом туре полтавчане уверенно разобрались с "Колосом" на своем поле - 3:0. До этого "Ворскла" также успела отметиться ничьей с донецким "Шахтером".

Из 25 домашних матчей против "Ворсклы" киевляне выиграли 22 при 2 ничьих и 1 поражения.

УПЛ, 11-й тур

Динамо - Ворскла

Онлайн видео трансляция матча

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"2+2"

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Автор: Данил Слесь