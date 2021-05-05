Киевляне почти весь второй тайм провели в меньшинстве.

В стартовом матче 25-го тура чемпионата Украины "Динамо" играло с "Мариуполем". Матч прошел в Мариуполе, так как в первом круге команды сыграли в Киеве.

"Динамо" в этом матче впервые сыграло в третьем комплекте формы, который был представлен еще прошлым летом.

Матч завершился без забитых мячей.

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Почти весь второй тайм киевляне провели в меньшинстве - на 51-й минуте Карлос де Пена получил вторую желтую карточку. Уругваец был удален впервые в карьере.

"Динамо", которое играет уже в статусе чемпиона, на 14 очков опережает "Шахтер". "Мариуполь" набрал 23 очка и занимает 11-е место.

"Динамо" - "Мариуполь" - 0:0

"Динамо": Бойко, Тымчик (Кендзера, 64), Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Цыганков (Караваев, 64), Шапаренко (Леднев, 87), Буяльский (Гармаш, 74), Де Пена, Беседин (Родригес, 75)

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Мампасси, Чоботенко, Стасюк, Танковский (Петерман, 68), Горбунов (Кащук, 62), Меличенко (Чех, 46), Мишнев, Топалов (Драмбаев, 82), Бондаренко

Предупреждения: Де Пена, Буяльский - Горбунов, Танковский, Топалов, Мишнев, Чех, Мампасси

Удаление: де Пена, 51

Видеообзор матча

Украинская Премьер-лига: 25-й тур

25-й тур - предпоследний в текущем чемпионате Украины.

"Динамо" оформило чемпионский титул за четыре тура до финиша, прервав гегемонию "Шахтера".

Поединки 25-го тура проходят 5 и 6 мая: где и когда смотреть матчи.

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Автор: Антон Дударь