Команда Милевского драматично проиграла в финале Кубка Беларуси

Брестское "Динамо" в финале пропустило на последней минуте и уступило БАТЭ.

В Минске прошел финальный матч Кубка Беларуси, в котором встречались БАТЭ и "Динамо" Брест.

В составе брестского клуба в этом матче принимали участие украинцы Артем Милевский и Александр Нойок, тогда как Евгений Хачериди остался в запасе.

Читайте такжеПроще было забить: футболистка допустила эпичный промах в чемпионате Беларуси (видео)

Судьба трофея решилась на последних секундах дополнительного времени. На 121-й минуте игры угловой у ворот "Динамо" привел к голу Захара Волкова, который и принес победу БАТЭ. Встреча завершилась со счетом 1:0.

БАТЭ выиграл Кубок Беларуси в четвертый раз, установив рекорд по этому показателю.

Отметим, что Милевский не сумел доиграть матч до конца - на 106-й минуте дополнительного времени он получил травму, из-за которой был заменен.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Милевский отличился эффектным голом в матче чемпионате Беларуси против БАТЭ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram