Эден Азар фанатеет от бургеров.

Знаменитая сеть фастфуда Burger King решила посмеяться над полузащитником мадридского "Реала" Эденом Азаром, который не пришел на тренировку команды во вторник, 2 февраля.

Телеканал El Chiringuito TV сообщил, что Азар лечит мышечные травмы, но в Burger King этот повод использовали для шутки.

Официальный испанский аккаунт корпорации у себя в Twitter сделал репост сообщения и подписал вверху: "Два по цене одного", намекая, что Азар пошел есть бургеры вместо тренировки.

На протяжении карьеры в Мадриде экс-хавбека "Челси" регулярно преследуют травмы. За два неполных сезона в "Реале" Эден сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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Заметим, что склонность к лишнему весу и любовь к бургерам у Азара наблюдалась на протяжении всей карьеры.

На данный момент трансферная стоимость бельгийца составляет 50 миллионов евро согласно Transfermarkt.

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Автор: Будрин Артем