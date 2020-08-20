Динамо объявило о подписании форварда сборной Украины (фото)

Артем Кравец вернулся в киевский клуб спустя два с половиной года.

Киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с украинским нападающим Артемом Кравцом.

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года. При этом предусмотрена опция продления контракта.

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Кравец является воспитанником "Динамо" и дебютировал за первую команду киевлян в 2007 году.

Последние два с половиной года форвард сборной Украины провел в турецком "Кайсериспоре".

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В первой половине 2016 года Кравец на правах аренды перешел в немецкий "Штутгарт", за который провел 16 матчей и забил 1 гол.

Следом нападающий отправился на год в аренду в испанскую "Гранаду". В 26 матчах за клуб (все - в чемпионате Испании) он забил 5 голов.

В январе 2018 года после половины сезона в "Динамо" Кравец подписал контракт с турецким "Кайсериспором". За два с половиной сезона форвард сыграл 55 матчей, в которых забил 17 голов. По итогам прошлого сезона "Кайсериспор" вылетел из высшей лиги Турции. После окончания сезона клуб и Кравец договорились о расторжении контракта, который был рассчитан еще на сезон.

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Автор: Антон Дударь