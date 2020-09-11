У Андрея Ярмоленко есть вариант с продолжением карьеры в Китае.

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в клубе китайской Суперлиги "Шаньдун Лунэн".

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Об этом сообщает skysports.com.

Отмечается, что Ярмоленко является трансферной целью китайского клуба.

В то же время "Вест Хэм" хочет продать некоторых игроков, чтобы получить деньги на новые подписания. Это может привести к продаже Ярмоленко.

Отметим, что за "Шаньдун Лунэн" выступает экс-защитник "Динамо" Тамаш Кадар.

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Автор: Антон Дударь