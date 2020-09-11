Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в клубе китайской Суперлиги "Шаньдун Лунэн".
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Об этом сообщает skysports.com.
Отмечается, что Ярмоленко является трансферной целью китайского клуба.
В то же время "Вест Хэм" хочет продать некоторых игроков, чтобы получить деньги на новые подписания. Это может привести к продаже Ярмоленко.
Отметим, что за "Шаньдун Лунэн" выступает экс-защитник "Динамо" Тамаш Кадар.
Андрей Ярмоленко в "Вест Хэме": последние новости
- Агент Ярмоленко сообщил, что украинец не собирается покидать "Вест Хэм".
Ярмоленко был признан автором лучшего гола "Вест Хэма" по итогам прошлого сезона.
Украинец отметился голом за "Вест Хэм" в предсезонном матче.
В прошлом сезоне на счету Ярмоленко 23 матча, 5 голов и 1 голевая передача в составе "Вест Хэма". Несколько месяцев он пропустил из-за травмы.
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