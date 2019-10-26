"Не выполнили условия": Ребров рассказал, почему не остался в Динамо (видео)

Украинский специалист отметил, что в "Динамо" нужно было что-то менять.

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о причинах, по которым покинул киевское "Динамо" в 2017 году.

Об этом Ребров сказал в интервью для YouTube-канала "Трендец".

"Можно так сказать, что мы с Игорем Суркисом просто не договорились. Я бы с удовольствием работал, но были какие-то мои условия, которые клуб не захотел выполнять и не шел ни на какие уступки", - сказал Ребров.

Тренер подчеркнул, что на тот момент в "Динамо" нужно было что-то менять:

"Я не думаю, что правильно сейчас говорить, что я отказался от этой работы. Я люблю "Динамо", я любил "Динамо", но на тот момент я видел, что мы должны были что-то делать с тем, что происходило, должны были что-то менять. И я сказал: вы должны менять или тренера, или какие-то позиции и условия, которые я предлагаю".

Напомним, Ребров возглавлял "Динамо" с 2014 по 2017 годы. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Украины, два раза выигрывала Кубок страны и один раз - Суперкубок.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в третьем туре Лиги Европы "Ференцварош" Реброва обыграл московский ЦСКА.