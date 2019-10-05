Динамо на полгода осталось без основного защитника

Никита Бурда перенес операцию и будет проходить реабилитацию.

Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда из-за травмы колена пропустит от пяти до шести месяцев.

Об этом сообщил главный врач "Динамо" Леонид Миронов, которого цитирует официальный сайт киевлян.

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"У Никиты Бурды травмирован коленный сустав, во время артроскопического обследования было обнаружено повреждение только передней крестообразной связки. Он был прооперирован 3-го октября поздно вечером в Испании в клинике профессора Рамона Кугата. Операция длилась 2-2,5 часа и прошла успешно", - сообщил Миронов.

"Приблизительный срок восстановления - 5-6 месяцев", - добавил врач.

Также Миронов отметил, что голкипер Денис Бойко, который получил травму на разминке перед матчем против "Лугано", из-за растяжения связок голеностопного сустава выбыл на 7-10 дней.

Как сообщал УНИАН, полузащитник "Динамо" Мохамед Кадири в связи с травмой вернется на поле ориентировочно в середине октября.