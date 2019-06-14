цей матеріал доступний українською

Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА

12:50, 14 июня 2019
Футбол
261 0
Сборная Украины / REUTERS

Рейтинг был опубликован 14 июня на официальном сайте ФИФА.

Читайте такжеСоперник сборной Украины по отбору на Евро-2020 уволил главного тренера

После двух июньских матчей отбора на Евро-2020, в которых Украина разгромила Сербию (5:0) и обыграла Люксембург (1:0), "желто-синие" занимают в мировой классификации 24-е место.

Лидером рейтинга ФИФА осталась сборная Бельгии, а сборная Португалии после победы в Лиге наций поднялась на пятую строчку, потеснив Хорватию.

Топ-10 рейтинга ФИФА

1 (-). Бельгия - 1746 очков

2 (-). Франция - 1718

3 (-). Бразилия - 1681

4 (-). Англия - 1652

5 (7). Португалия - 1631

6 (5). Хорватия - 1625

7 (9). Испания - 1617

8 (6). Уругвай - 1615

9 (8). Швейцария - 1605

10 (-). Дания - 1589

...24 (27). Украина - 1513

УНИАН также сообщал о том, что Андрей Шевченко вышел на первое место в рейтинге тренеров сборной Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сборная Украины#рейтинг ФИФА