Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА

После июньских матчей "желто-синие" поднялись на три строчки.

Сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА поднялась на три строчки.

Рейтинг был опубликован 14 июня на официальном сайте ФИФА.

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После двух июньских матчей отбора на Евро-2020, в которых Украина разгромила Сербию (5:0) и обыграла Люксембург (1:0), "желто-синие" занимают в мировой классификации 24-е место.

Лидером рейтинга ФИФА осталась сборная Бельгии, а сборная Португалии после победы в Лиге наций поднялась на пятую строчку, потеснив Хорватию.

Топ-10 рейтинга ФИФА

1 (-). Бельгия - 1746 очков

2 (-). Франция - 1718

3 (-). Бразилия - 1681

4 (-). Англия - 1652

5 (7). Португалия - 1631

6 (5). Хорватия - 1625

7 (9). Испания - 1617

8 (6). Уругвай - 1615

9 (8). Швейцария - 1605

10 (-). Дания - 1589

...24 (27). Украина - 1513

УНИАН также сообщал о том, что Андрей Шевченко вышел на первое место в рейтинге тренеров сборной Украины.