Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
Сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА поднялась на три строчки.
Рейтинг был опубликован 14 июня на официальном сайте ФИФА.
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После двух июньских матчей отбора на Евро-2020, в которых Украина разгромила Сербию (5:0) и обыграла Люксембург (1:0), "желто-синие" занимают в мировой классификации 24-е место.
Лидером рейтинга ФИФА осталась сборная Бельгии, а сборная Португалии после победы в Лиге наций поднялась на пятую строчку, потеснив Хорватию.
Топ-10 рейтинга ФИФА
1 (-). Бельгия - 1746 очков
2 (-). Франция - 1718
3 (-). Бразилия - 1681
4 (-). Англия - 1652
5 (7). Португалия - 1631
6 (5). Хорватия - 1625
7 (9). Испания - 1617
8 (6). Уругвай - 1615
9 (8). Швейцария - 1605
10 (-). Дания - 1589
...24 (27). Украина - 1513
УНИАН также сообщал о том, что Андрей Шевченко вышел на первое место в рейтинге тренеров сборной Украины.