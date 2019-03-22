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Молодежная сборная Украины (U-21) уверенно обыграла команду Македонии на турнире в Турции

17:36, 22 марта 2019
Футбол
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Украинская молодежка обыграла команду Македонии на турнире в турецкой Анталии / ffu.ua

Если в матче против эстонцев была зафиксирована ничья (итог этой встречи для сине-желтых в зачет не шел), то в поединке против сборной Македонии подопечные Руслана Ротаня праздновали победу со счетом 3:1, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Перед этой игрой тренерский штаб столкнулся с кадровыми проблемами. Дело в том, что в лазарет попал Назарий Русин, а Евгений Сердюк еще не восстановился после повреждения. Но тренеры надеются, что в двух следующих матчей на турнире эти нападающие поправятся. Хорошо, что в команде и без них нашлось кому забивать.

Роман Вантух открыл счет уже на 7-й минуте. И в дальнейшем в течение первого тайма украинская сборная выглядела убедительнее, хотя под самый занавес 45-минутки македонцы могли сравнять счет, но классную реакцию продемонстрировал вратарь сине-желтых Евгений Кучеренко.

Второй тайм не внес особых корректив в игру, разве что македонцы старались больше контролировать мяч, но благодаря этому украинцы на контратаках смогли еще дважды поразить ворота соперника. На 70-й минуте отличился Евгений Смирный, а на 83-й — Дмитрий Топалов. Все, что удалось сделать сборной Македонии, так это на 85-й минуте отквитать один мяч. 3:1.

Этот сбор является одним из этапов подготовки команды к официальным соревнованиям. В отборочном турнире Евро-2021 (U-21) сине-желтые стартуют 6 сентября матчем с Финляндией.

Международный турнир Antalya Cup 2019

Украина (U-21) — Македония (U-21) — 3:1

Голы: Вантух (7), Смирный (70), Топалов (83) — (85).

Украина (U-21): Кучеренко, Якимец (Милованов, 46), Дубінчак (Стецков, 46), Бабогло (Семенихин, 46), Чеберко, Чех (Быков, 46), Лєднєв (Лунев, 46), Козак (Топалов, 46), Алибеков (Різьє, 68), Смирный, Вантух (Путря, 76).

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Теги: #футбол#ФФУ#молодежная сборная Украины по футболу#Руслан Ротань