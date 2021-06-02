Александр Усик / фото twitter.com/MatchroomBoxingПромоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, сколько украинский боксер заработает за бой с Энтони Джошуа.Об этом менеджер рассказал в интервью YouTube-канала Andrey Burenok о бизнесе.Распределение гонораров между спортсменами вероятно будет в пропорции 80% на 20% в пользу британца."Месяц назад мы получили документ, что официальное разделение в бою Джо Джойс - Александр Усик будет 80 на 20. Но сторона Джойса была не согласна, и они подали апелляцию. А теперь мы оказались в обратной позиции, когда 80 на 20 не в нашу пользу", - отметил Красюк."Миллионы долларов. Не десятки, десятки идут в случае победы Усика", - добавил Красюк.

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Бой Усик - Джошуа: главное

  • Долгожданный бой между двумя чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри сорвался, поскольку последнего суд обязал провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Фьюри уже подписал контракт на третий бой.
  • Таким образом, Джошуа проведет обязательную защиту титула против Александра Усика. Украинец в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Этим поясом владеет Джошуа.
  • Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Усиком и Джошуа.
  • Уже озвученные две вероятные даты поединка.
  • На кону в поединке будут стоять сразу четыре пояса чемпиона мира WBO, WBA, IBF и IBO.

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Автор: Артем Будрин