Шестого марта в США состоялся грандиозный вечер бокса. Центральный поединок состоялся в категории до 69,85 килограммов. За титул абсолютной чемпионки мира боролись 25-летняя американка Кларисса Шилдс и 34-летняя канадка Мари-Ив Дикер.
Заметим, что обе спортсменки до этого вечера ни разу не проигрывали в профессиональной карьере. Дикер имеет в активе 17 побед, все без исключения - по очкам. Канадка поставила на карту пояс чемпионки мира по версии IBF.
Ее оппоненткой была двукратная Олимпийская чемпионка американка Шилдс. Она является обладательницей поясов WBO и WBC. Кларисса диктовала свои условия все 10 раундов, что привело к единогласному решению судей присудить ей победу - 100:90 на записках всех рефери.
Теперь Шилдс является новой действующей абсолютной чемпионкой мира. Заметим, что ей это удалось сделать в двух разных весовых категориях. Подобного успеха в мире бокса ни среди мужчин, ни среди женщин раньше никто не достигал.
The GWOAT was DOMINANT in her victory 🐐@ClaressaShields outlanded Marie Eve Dicaire 116 punches to 31 on Friday night. (via @FiteTV) #ShieldsDicairepic.twitter.com/dqwiYPiUEm— ESPN Ringside (@ESPNRingside) March 6, 2021
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