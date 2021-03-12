Чемпион мира заявил, что прекратил тренировки, так как контракт на бой еще не подписан.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что прекратил тренировки и вместо подготовки к бою против чемпиона по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа каждый день пьет пиво.

Слова британца приводит Daily Star.

"На данный момент я прекратил тренировки, я в отпуске. Я пью от восьми до двенадцати пинт пива (4-6 литров пива, - Прим.). Но я почти не ем, потому что получаю калории из алкоголя", - сказал Фьюри.

"Я тренировался и тренировался, но без особого прогресса, так что теперь я бездельничаю", - добавил он.

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Фьюри подчеркнул, что прекратил подготовку к бою, так как контракт на поединок еще не подписан:

"Пока у меня не будет даты боя и чертовски много денег в моем кармане, поединка не будет. Буду ли я драться с Джошуа в следующие десять минут? Нет. Думаю ли я, что бой в конце концов случится? Да, это должно случиться. Но я не собираюсь задерживать дыхание из-за этого".

Джошуа - Фьюри: бой за звание абсолютного чемпиона мира

Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как отобрал его у Деонтея Уайлдера, а Энтони Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.

Ранее организации боя Джошуа - Фьюри препятствовал обязательный претендент по линии WBO Александр Усик. Однако Всемирная боксерская организация санкционировала поединок двух британцев, позволив Джошуа еще раз отложить обязательную защиту.

Ожидается, что Джошуа и Фьюри подпишут контракт сразу на два боя.

Ранее стало известно, сколько британские боксеры заработают за свой бой.

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Автор: Антон Дударь