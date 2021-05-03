Александр Усик / фото boxingscene.com
Украинский боксер Александр Усик поделился снимком, на котором он стоит со священником и тоже одет в одежду святого отца.
Сообщение он выставил в Instagram.
"Христос Воскрес, всех со светили праздником Пасхи, мира, добра и Любови", - напечатал Александр (сохранена цитата оригинально - Ред.).
фото instagram.com/usykaa/
Подписчикам 34-летнего спортсмена понравился такой образ. Они тоже ответили своими поздравлениями и словами - "Саша молодец!". Правда, несколько негативных комментариев вроде "Клоун" тоже прилетело в адрес Усика.
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