Украинский боксер поздравил с праздником.

Украинский боксер Александр Усик поделился снимком, на котором он стоит со священником и тоже одет в одежду святого отца.

Сообщение он выставил в Instagram.

"Христос Воскрес, всех со светили праздником Пасхи, мира, добра и Любови", - напечатал Александр (сохранена цитата оригинально - Ред.).

Подписчикам 34-летнего спортсмена понравился такой образ. Они тоже ответили своими поздравлениями и словами - "Саша молодец!". Правда, несколько негативных комментариев вроде "Клоун" тоже прилетело в адрес Усика.

Читайте такжеЖурналисты выяснили, сколько стоит имение Усика (видео)

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин