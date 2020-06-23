На Закарпатье несмотря на усиление карантина готовы проводить ВНО

В области будут работать 53 пункта тестирования. К участию во внешнем независимом оценивании зарегистрированы 12 тыс. 834 человека.

Закарпатская область, где 22 июня из-за увеличения показателей заболеваемости COVID-19 решили ужесточить противоэпидемические меры, готова к проведению внешнего независимого оценивания.

Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров со ссылкой на директора департамента образования и науки ОГА Анну Сопкову.

«Область готова к проведению ВНО», - отметил он.

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По словам Петрова, основное в настоящее время - соблюдение противоэпидемических мер при проведении внешнего независимого оценивания. «Это - залог сохранения здоровья выпускников и привлеченных работников. Для надлежащей организации проведения ВНО мной подписано соответствующее распоряжение», - подчеркнул он.

По словам Петрова, в области будут работать 53 пункта тестирования. К участию в ВНО зарегистрированы 12 тыс. 834 человека.

Сопкова отчиталась, что каждый пункт обеспечен в достаточном количестве: дезинфицирующими средствами для обработки рук и поверхностей; изоляционными медицинскими одноразовыми халатами и защитными щитками для медработников; медицинскими масками и пирометрами.

Дорожными картами всех привлеченных работников четко предусмотрен регламент действий по безопасному пребыванию в пунктах тестирования.

Первый экзамен ВНО в области будет проведен 25 июня.

Как сообщал УНИАН, 22 июня на Закарпатье из-за увеличения показателей заболеваемости COVID-19 ужесточили противоэпидемические меры.

Решением комиссии с 25 июня на территории области запрещено проведение плановых госпитализаций в учреждениях здравоохранения, кроме оказания медпомощи беременным, роженицам, новорожденным, пациентам с онкологическими заболеваниями, а также проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья.

Срок действия решения - до улучшения эпидемической ситуации и принятия отдельного решения.

Также запрещены в выходные и праздничные дни регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении.

В ОГА сообщили, что с 23 июня запланировано установление контрольно-пропускных пунктов на перевалах в Закарпатской области, в частности, на автодорогах Н-09 "Мукачево - Рогатин - Львов» и М-06 «Киев - Чоп».

В Украине на утро 23 июня зарегистрировано 38 тыс. 74 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1 тыс. 35 летальных, 16 тыс. 956 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 833 новых случая.

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