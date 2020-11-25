В Киеве 12-летняя девочка "заминировала" школу на Печерске.
Читайте такжеВ Украине "заминировали" все электростанции: полиция проверяет информациюКак сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, к правоохранителям поступил звонок о заминировании учебного заведения на улице Ивана Кудри.
На место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и врачи.
Из школы было эвакуировано около 300 человек, среди которых ученики, учителя и другие работники. Эксперты-взрывотехники со служебными собаками тщательно обследовали здание и прилегающую территорию. В результате проверки опасных или взрывных устройств не обнаружено.
В ходе отработки вызова правоохранители установили, что к ложному сообщению о заминировании причастна 12-летняя ученица этого же учебного заведения. Работники ювенальной превенции в присутствии психолога и ее родственников опросили девочку.
В полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Полицейские ходатайствовать перед судом о назначении школьнице мер воспитательного характера.
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