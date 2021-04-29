Также полицейские будут контролировать соблюдение населением карантинных норм.

В Украине во время Пасхи и майских праздников публичный порядок и безопасность будут обеспечивать 26 тыс. правоохранителей.

Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции, об этом заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко во время видеоселекторного межведомственного совещания под председательством первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового.

По словам Клименко, также полицейские будут контролировать соблюдение гражданами и учреждениями карантина.

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В то же время Яровой отметил необходимость создания оперативных штабов, в состав которых будут включены представители полиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, ГСЧС и других правоохранительных органов для постоянной координации, обмена информацией, взаимодействия между подразделениями и оперативного реагирования.

Накануне председатель Нацполиции Игорь Клименко назвал перечень противоэпидемических ограничений, которые следует соблюдать гражданам и священникам во время пасхальных богослужений.

По его словам, в помещениях храмов необходимо осуществить разграничение граждан с дистанцией полтора метра, один гражданин на 4 кв. м. Также дистанцию ​​между верующими надо обеспечить во время освящения корзин и крестных ходов в случае их проведения. Безоговорочными условиями является ношение прихожанами защитных масок как внутри культовых сооружений, так и возле них во время обрядов.

Клименко отметил, что прежде полицейские должны контролировать соблюдение населением карантинных норм.

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Автор: Виктория Токарева