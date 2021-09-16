Местный житель заснял на камеру, как обстоят дела с вывозом мусора и ремонтом прорыва канализации в Макеевке.

В так называемой "ДНР" жалуются, что псевдовласти не вывозят мусор и не спешат ремонтировать прорывы канализации. В итоге во дворах скапливаются зловонные кучи отходов и застаиваются огромные лужи стоков.

Видео с одного из дворов Макеевки опубликовали в Telegram-канале "Донбасс.Пресс".

Ролик записал один из местных жителей в Восточном квартале.

"Вот так у нас вывозят мусор. Эта куча мусора лежит уже, наверное, месяц. Не хотят вывозить. Мусорки сами вывозят, а то, что вокруг, – никого не волнует", – возмутился мужчина.

"Вот такой у нас "пруд" образовался. Тоже – течет вода, протекает месяца 3-4, никому дела нет… Вот так работают у нас и вывоз мусора, и водоканал. За что платим – непонятно", – добавил он.

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Автор: Катерина Шварц