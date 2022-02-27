Фото facebook.com/kyivcity.gov.ua
В Киеве на Троещине произошел взрыв во дворе 16-этажки.
Об этом сообщили в КГГА.
"На улице Лаврухина произошел взрыв во дворе 16-этажки: загорелись 7 частных автомобилей. Проводится эвакуация людей из 1 подъезда. По предварительным данным, погибших не обнаружено, пострадавшие, предварительно, с легкими повреждениями", - говорится в сообщении.
В результате возгорания уничтожены 7 частных легковых авто. Взрывной волной повреждены окна с 1 по 15 этаж многоэтажки. На фото, обнародованном КГГА, видна воронка, возможно, от снаряда.
Фото facebook.com/kyivcity.gov.ua