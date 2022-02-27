Погибших не обнаружили, пострадавшие, предварительно, с легкими повреждениями.

В Киеве на Троещине произошел взрыв во дворе 16-этажки.

Об этом сообщили в КГГА.

"На улице Лаврухина произошел взрыв во дворе 16-этажки: загорелись 7 частных автомобилей. Проводится эвакуация людей из 1 подъезда. По предварительным данным, погибших не обнаружено, пострадавшие, предварительно, с легкими повреждениями", - говорится в сообщении.

В результате возгорания уничтожены 7 частных легковых авто. Взрывной волной повреждены окна с 1 по 15 этаж многоэтажки. На фото, обнародованном КГГА, видна воронка, возможно, от снаряда.

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