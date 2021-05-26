В этот день выпускники навсегда прощаются со школой, а учителя - со своими воспитанниками.

Выпускной - это одновременно веселое и очень грустное событие. В этот день выпускники навсегда прощаются со школой и учителями, завершают важный этап в своей жизни. Выпускные и последние звонки в школах в 2021 году пройдут в условиях карантина коронавируса. Однако для выпускников, их родителей и учителей этот день остается волнительным и эмоциональным.

Поздравления для выпускников школы

Совсем недавно в 1 класс

Вас мама с папой проводили,

И вот уже в последний раз

Вы книги школьные сложили.

Желаем вам, чтоб этот старт

Был вдохновенным и успешным,

Вставая из-за школьных парт,

Вы шли уверенно, неспешно.

Пусть каждый свой причал найдет,

Работу по душе освоит,

Пусть все свершит, приобретет

Удачно свою жизнь построит!

Вот и школьные дни пролетели...

Прозвенит твой последний звонок,

И его мелодичные трели

Не тебя позовут на урок.

Впереди — взрослой жизни страницы,

И друзья, и любовь, и мечты.

Улетят в детство белые птицы,

А в ином направлении — ты.

Этот день станет грустным немного,

Не печалься — с тобою друзья,

И проводит тебя до порога

Твоей школы большая семья

Сегодня последний звонок отзвенел,

Закончились школьные годы,

Мечты пусть сбываются, счастье придет,

И вас не коснутся невзгоды.

Во взрослую жизнь вам подарен билет,

Вас ждут на пути перемены,

Стремитесь, творите, ловите момент,

Но помните школьные стены.

Прозвенел последний звонок

Взрослой жизни твоей начало.

Сколько пройдено будет дорог!

И немножечко грустно стало.

Поздравляю тебя сейчас

Пусть успех всегда окружает.

И останется юным блеск глаз,

А желания судьба исполняет!

Поздравление от родителей

Наши милые, родные наши дети,

Разлетитесь, словно птицы, вы по свету,

Кто учиться, кто работать пожелает,

Пусть никто из вас родных не забывает.

Будет путь и гладким, и тернистым,

Пусть же сердце добрым будет, совесть чистой,

И храните вы в сердцах и душах, и в умах

Память о родителях и учителях.

Когда-то весёлый звонок вас встречал на пороге в 1 класс, а сегодня он звенит в знак прощания со школой. Прощальные минуты всегда наполнены яркими воспоминаниями и щемящей грустью от того, что уходит в прошлое нечто важное, дорогое, родное. Дорогие выпускники! Пусть каждый из вас найдет свою дорогу в жизни. Для вас в школьных окнах всегда будет гореть свет.

***

Выпускной — памятное событие в жизни каждого. Покидая стены учебного учреждения, мы вступаем в новую жизнь. Так пусть же сегодня каждый из нас сможет с уверенностью сказать, что будущее у него будет светлым, а планы — грандиозными. Пусть всё, что пожелают нам сегодня, сбудется, а люди, сказавшие теплые слова, не забудутся.

Поздравления с выпускным для учителей

Как много сделали для нас,

Не передать всего словами.

Сказать хотим мы в этот час:

Спасибо вам, что были с нами!

Сравнится с маминой любовь,

Которой вы нас наградили.

Улыбок, счастья, веры вновь.

И чтоб родные рядом были!

***

Быть учителем — призвание.

Вам терпение сохранить!

Пусть за все ваши старания

Судьба щедро наградит!

И здоровьем безграничным,

Счастьем, чтобы процветать,

Жить вам — только на «отлично»,

Бед и горестей не знать.

Благодарны вам за ласку

Дети, вы для них — пример.

Пусть живется вам, как в сказке,

Без печали и потерь.

Сегодня память время крутит вспять —

О, сколько было радостных событий!

За Ваш бесценный труд спешим сказать

Спасибо, классный наш руководитель!

Спасибо, что всегда толкали нас

Вперед, заставив верить в силы,

Сплотить сумели дружбою наш класс

И неизменным истинам учили.

Здоровья Вам, успехов день за днем

Под трель звонка последнего желаем!

И знайте, что мы Вас не подведем,

Что помним, обожаем и скучаем!

Поздравления для родителей выпускников

Родителям скажу спасибо

За все, что в жизни моей есть.

Ценить меня вы научили

Добро, участие и честь.

Здоровы будьте, дорогие,

Всегда мне важен ваш совет.

За теплоту благодарю я,

Дороже вас ведь в мире нет.

***

Люди, главные на свете,

Вас целуем много раз!

Ваши маленькие дети

Очень-очень любят вас!

С вас, достойных и красивых,

Мы пример готовы брать:

Сын – как папа, будет сильным,

Дочь – хозяйкою, как мать.

Будем мы трудиться сами

И успеха достигать,

И при этом папу с мамой

Никогда не забывать!

Для мам и пап, что лучше всех на свете,

Для тех, кто любит нас от всей души,

Своё «спасибо» произносят дети:

Солидные, подростки, малыши.

Пусть добрый ангел вас не покидает,

В душе всегда сияет тихий свет,

Пусть к вам почаще дети приезжают

Заботу и любовь даря в ответ.

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Автор: Екатерина Пулатова