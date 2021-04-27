Во время Пасхи в столице будет усилен контроль за соблюдением карантинных ограничений.

В Киеве не оставят жесткий карантин на праздничные дни, если он выйдет из "красной" зоны епидопасности до Пасхи.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что после этого в столице будут действовать ограничения в той зоне, куда она будет переведена, пишет РБК-Украина.

Также он рассказал заявил, что во время Пасхи в столице будет усилен контроль за соблюдением карантинных ограничений.

"Что касается Пасхи и Вербного воскресенья, которое было, то со всеми конфессиями переговорили, и мероприятия утвердили совместно с конфессиями. На Пасху будут придерживаться этого особого порядка. Будет усилен контроль за данными мерами", - сказал Рубан.

Карантин в Киеве: ограничения и запреты

Киев с 23 марта находится в "красной" зоне эпидопасности.

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы.

14 апреля действие жестких карантинных ограничений продлили до 30 апреля.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что уже до конца этой недели Киев покинет "красную" зону карантина.

Новости Украины и мира на утро 27 апреля

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Автор: Олег Давыгора